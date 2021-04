Briga por herança de Paulinho, do Roupa Nova, ganha um novo capítulo; entenda · .

A briga pela herança de Paulo César dos Santos (1952-2020), conhecido como Paulinho, vocalista do Roupa Nova, ganhou um novo capítulo na Justiça. A companheira do músico, Elaine Soares Bastos, conseguiu ser declarada inventariante em decisão de 27 de março. O caso corre na 7ª Vara de Órfãos e Sucessões, no Rio de Janeiro.

A disputa na Justiça teve início em 16 de dezembro, dois dias depois da morte do cantor. Desde então, os filhos do artista, Twigg de Souza Santos e Pedro Paulo Castor dos Santos (conhecido como Pepê Santos) e Elaine surgiram na imprensa em um escândalo familiar.

A parceira de Paulinho entrou com uma ação contra os herdeiros do percussionista por não ter sido incluída na abertura do inventário e solicitou reconhecimento de união estável.

Depois, supostas testemunhas dos filhos teriam declarado que ela e o músico não tinham relação conjugal, dormiam em quartos separados e que, certa vez, ela teria dado um “tapa na cara” do parceiro.

O cantor Paulinho, do Roupa Nova, com Elaine Bastos: companheira foi declarada inventariante na Justiça

Por fim, após a confusão inicial e com o nome do artista envolvido em especulações, herdeiros e companheira entraram em um acordo em janeiro. Também optaram por não darem mais declarações à imprensa.

Em março último, a juíza Rose Marie Pimentel Martins beneficiou a psicóloga e também advogada no imbróglio. “Considerando que os herdeiros reconhecem a senhora Elaine como companheira do de cujus, nomeio inventariante a senhora Elaine Soares Bastos”, decidiu.

“Ressalte-se que, ainda que os herdeiros a reconheçam como companheira do de cujus, faz-se necessária a declaração da união estável com a declaração da data que teve início a união, para fins de meação dos bens”, acrescentou a magistrada.

A conciliação declarada entre as partes no início do ano permanece até os dias atuais. Procurada pelo ., Elaine reafirmou o pacto com os filhos do vocalista. “Como estamos fazendo tudo consensualmente, resolvemos não falar mais sobre esse assunto”, declarou.

A assessoria do Roupa Nova, que representa Twigg e Pepê publicamente, declarou o mesmo. “Mantemos a posição de que não nos manifestaremos, essa questão está sendo resolvida internamente entre a família”, destacou.

Paulinho morreu em 14 de dezembro de 2020, aos 68 anos de idade, em decorrência de complicações da Covid-19. Ele ficou mais de um mês internado no hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro. Em agosto, foi diagnosticado com linfoma, e o tratamento foi feito através de um transplante de medula óssea autólogo, em que as células-tronco do próprio paciente são empregadas. Enquanto ele se recuperava do procedimento, contraiu o novo coronavírus.

Entenda o caso

Em janeiro, Elaine Soares Bastos entrou na Justiça contra os filhos do cantor, Twigg e Pepê. Ela solicitou o reconhecimento de união estável com o artista, após ficar sabendo que não tinha sido incluída no inventário dele.

Em entrevista para o site Quem, ela afirmou que ficou de fora da abertura do testamento do parceiro e disse que sua relação de 16 anos com o músico prova que os dois eram praticamente casados oficialmente. Ela, inclusive, informou ser dependente do artista no Imposto de Renda Pessoa Física desde 2006 e disse ter dado entrada no INSS para ter direito à pensão.

Twigg (foto superior) e Pepê (foto inferior): herdeiros de Paulinho foram parar na Justiça por inventário do pai

Twigg, por sua vez, negou ter ido atrás do inventário do pai com o intuito de esconder qualquer direito de Elaine na divisão de bens do cantor. “Meu irmão e eu abrimos o inventário do meu pai porque somos herdeiros legítimos. Não existe essa história de deixá-la de fora, de não lembrar dela. A partir do momento em que ela tiver direito, ela vai estar no processo. Eu nunca quis briga, só quero paz”, explicou. A defesa de Twigg e Pepê disse que a afirmação da psicóloga a respeito do inventário era inverídica.

Com a questão exposta na imprensa, o A Tarde É Sua, da RedeTV!, divulgou áudios de supostas testemunhas atreladas ao processo que declararam que Paulinho vivia sob pressão e ameaças. Nas gravações, Elaine foi apontada como uma pessoa que “infernizava a vida” do artista. Nos relatos, havia a citação de uma agressão e a existência de um suposto namorado.

A psicóloga se defendeu das acusações também publicamente. “Isso é tudo mentira, é porque querem me prejudicar no meu processo de união estável. Eu não sabia que isso viraria uma baixaria dessa. Pelo amor de Deus!”, exclamou.

“Nada disso existe! Como que bati no rosto dele e tinha namorados? O Paulinho é um idiota que aceitaria me sustentar e sustentar os meus namorados? Quanta maldade, quanta covardia! Fazer isso com a memória de uma pessoa pública”, reclamou ela na ocasião.

Após a tamanha exposição, as partes decidiram pelo acordo e pelo silêncio perante a imprensa.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e confira o nosso boletim diário com os principais destaques do dia