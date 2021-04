Brigando por vaga no time titular, Camacho vê Corinthians forte para ganhar a Sul-Americana, mas alerta para possíveis dificuldades: “Competição traiçoeira”

O Corinthians venceu o Ituano por 2 a 0 no último domingo (18) e se encheu de esperanças para fazer bonito na Copa Sul-Americana. No entanto, o volante Camacho, que recuperou o status de titular na equipe do técnico Vagner Mancini, alertou o elenco para as dificuldades que irão encontrar na competição. Embora muitos pensem que o grupo é fácil, o medalhão discorda, recordando equipes tradicionais na competição como o Peñarol, do Uruguai e o River Plate, do Paraguai. Vale lembrar que nessa temporada, o formato da competição mudou e só o líder de cada grupo se classifica. Por isso, todo cuidado é pouco na visão do atleta.









“Mudou um pouco o formato, mas é a mesma coisa. Só classifica um e a gente não pode perder pontos bobos. É uma competição traiçoeira, em que a gente tem que entrar com força total para conseguir se classificar no grupo”, argumentou o jogador, em sua participação no podcast UOL Corinthians.

O Timão fará o seu primeiro compromisso na competição nesta quinta-feira (22). Segundo Camacho, as informações dos times vão chegar conforme as partidas vão se aproximando, mas já tem noção que é uma chave bastante complicada. Além dos já citados, o Coringão ainda terá no seu caminho o Sport Huancayo, do Peru. Até por isso, o volante acredita que é obrigação não perder nenhum ponto dentro de casa.

Tem que ter comprometimento e concentração 100%, um erro custa a classificação (só lembrar do São Paulo x Lanus ano passado) — CM Neto (@CMdebates)

“É uma chave complicada. As informações do River Plate iremos receber ainda nesta nesta terça-feira. Vamos ter uma reunião com a comissão técnica para saber, conhecer o time deles. Não tem favoritismo. Tem o Peñarol que é um gigante do futebol sul-americano, e como classifica só um, não podemos perder pontos dentro de casa e precisamos estrear bem fora de casa. Sabemos que vai ser dureza. O Peñarol é um time grande e temos que respeitar“, afirmou o jogador, que já disputou a competição e foi campeão em 2018 com o Athletico Paranaense.

Embora Camacho tenha impressionado a comissão técnica nos jogos contra Ferroviária e Ituano, ganhando vaga no time titular, o volante não se sente ainda entre os 11, mas afirmou que irá trabalhar para colocar uma grande dúvida na dor de cabeça para o comandante corinthiano. “Espero que possa botar a dúvida na cabeça dele Mancini. Todo jogo e todo treino é um teste. Ele está nos vendo treinar, está vendo com quem ele pode contar e acho que isso é o mais importante. Sabemos que o time titular é aquele que jogou contra o Guarani e contra o São Bento, mas pode mudar a qualquer momento. No futebol tudo muda e quem está bem pede passagem. Sabemos que seria uma chance de ouro para nós e acho que todo mundo aproveitou bem. Agora, está com ele e vamos ver o que ele vai decidir”, finalizou o camisa 20.