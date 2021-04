Britânia lança smart TVs com Linux e tela ultrafina

A Britânia anunciou nesta terça-feira (20) a sua entrada no segmento de televisores inteligentes, com o lançamento de três novos modelos no mercado nacional, todos com tela ultrafina, suporte às tecnologias D-LED, para maior qualidade de imagem, HDR10 e Dolby Atmos.

São três opções de tamanhos, de 32, 42 e 55 polegadas, com resoluções HD, Full HD e 4K, respectivamente. As TVs contam com processador quad core, processador gráfico de três núcleos e a função Futebol, que destaca o som da torcida, levando o telespectador para dentro do estádio, segundo a fabricante.

Outro destaque das novas smart TVs Britânia é o sistema operacional Linux desenvolvido em parceria com a Netflix, que traz os apps da própria Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay e YouTube (o controle remoto tem botões dedicados a estas plataformas, facilitando o acesso a elas), além de disponibilizar mais serviços.

A nova TV Britânia traz vários apps pré-instalados.Fonte: Magazine Luiza/Reprodução

Elas também possuem a função MidiaCast, para espelhar conteúdos do celular e do tablet na tela grande. Com o recurso, é possível rodar apps e jogos instalados nos dispositivos móveis direto na TV, sem usar cabos ou qualquer aparelho (a conexão é feita via Wi-Fi).

Conectividade e preços

Com relação à conectividade, os modelos têm até quatro portas HDMI disponíveis, sendo uma delas do tipo ARC, tecnologia que permite controlar dispositivos de áudio como soundbars conectados utilizando o controle remoto da própria TV.

Há ainda duas portas USB, nas quais é possível conectar um HD externo para gravar programas de TV usando a função PVR, pendrives e vários outros tipos de aparelhos, além do Wi-Fi integrado para acesso à internet.

Os preços sugeridos das novas smart TVs Britânia são os seguintes:

32 polegadas, HD: R$ 1.399

42 polegadas, Full HD: R$ 2.299

55 polegadas, 4K: R$ 3.499

As vendas já começaram na loja online da marca e também na rede varejista.