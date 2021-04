Britney Spears chorou por 2 semanas ao saber de documentário

Britney Spears falou pela primeira do documentário sobre a sua vida, Framing Britney Spears: A Vida de uma Estrela. Em um post no seu Instagram, a cantora afirmou que se sentiu envergonhada pela forma que foi retratada na produção do jornal The New York Times.

O que disse Britney Spears?

A estrela compartilhou um vídeo seu dançando ao som de Crazy, do Aerosmith no Instagram. No texto, Spears afirma que a sua vida sempre foi especulada, assistida e julgada e que para a sua sanidade, ela precisa dançar todas as noites. A cantora continua, falando que é preciso muita força para confiar no universo com a sua real vulnerabilidade, já que ela sempre foi insultada pela mídia.

Especificamente sobre o documentário de sua vida, Britney Spears alega que não o assistiu inteiro, mas pelas partes que viu, ela se sente envergonhada pela forma que foi retratada e chorou por duas semanas.

Para finalizar, a eterna princesa do pop afirma que ela faz o que pode para manter a sua alegria e que dançar todos os dias lhe traz felicidade. Ela termina o texto dizendo que não quer ser perfeita e sim transmitir gentileza.

Framing Britney Spears: A Vida de uma Estrela

Fonte: FX/ReproduçãoFonte: FX/Reprodução

O documentário em questão mostra o tratamento que a cantora recebeu da mídia desde o início da sua carreira, assim como a batalha judicial que ela tem contra o seu pai.

Desde que foi lançado, a produção tem gerado reação do público e de outras celebridades. Com mais de 1 milhão de tweets sobre o assunto, até o ex-namorado de Spears, Justin Timberlake, se desculpou publicamente pelas suas ações no início dos anos 2000 após o término do casal.

Em uma entrevista para o The Hollywood Reporter em fevereiro, a diretora do documentário, Samantha Stark, afirmou que é muito difícil produzir um filme sobre alguém quando ela não quer participar.

Você pode assistir Framing Britney Spears: A Vida de uma Estrela no Globoplay.