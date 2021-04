Brock é acionado para o clássico após saída repentina de Manoel; Conceição divulga os 23 relacionados para o confronto diante do Atlético

Neste sábado (10), o Cruzeiro anunciou os 23 jogadores relacionados para o clássico diante do Atlético, que acontece no próximo domingo (11), no Mineirão. A Raposa foi surpreendida pela saída do zagueiro Manoel, que deixou o clube na véspera da partida pelo Campeonato Mineiro. A partida entre os rivais volta a acontecer após 400 dias.









A saída repentina de Manoel fez com que Felipe Conceição acionasse o zagueiro Eduardo Brock, que se recuperou recentemente de lesão no tornozelo e volta para suprir a ausência do zagueiro que deve assinar com o Fluminense.

O clássico completa 100 anos este ano. Cruzeiro e Atlético se enfrentaram pela primeira vez em abril de 1921, um fato inédito marca o confronto deste domingo: é a primeira edição do confronto que não terá a presença da torcida, medida adotada por conta da pandemia de Covid-19. Na tabela do Campeonato Mineiro, o Atlético lidera com 21 pontos, o Time Celeste está em terceiro colocado com 14 pontos.

A Raposa deve ir a campo no Mineirão com a provável escalação: Fábio; Raúl Cárceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho (Rômulo); Bruno José, Rafael Sobis e Airton (William Pottker ou Felipe Augusto). Abaixo, confira a lista completa dos relacionados para o clássico:

Goleiros: Fábio e Lucas França

Laterais: Alan Ruschel, Geovane, Matheus Pereira e Raúl Cáceres

Zagueiros: Eduardo Brock, Ramon e Weverton

Meio-campistas: Adriano, Jadson, Claudinho, Marcinho, Matheus Barbosa, Matheus Neris e Rômulo

Atacantes: Airton, Bruno José, Felipe Augusto, Marcelo Moreno, Rafael Sóbis, Stênio e William Pottker