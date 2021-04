Brooklyn 99: 8ª e última temporada tem gravações iniciadas; veja foto!

O elenco e a equipe de Brooklyn 99 deram, oficialmente, inícios às filmagens da 8ª e última temporada. Animado com o retorno aos trabalhos, o ator Joe Lo Truglio compartilhou, em sua conta no Instagram, um novo vídeo dos bastidores.

Na postagem, um time-lapse mostrando o processo de cabelo e maquiagem apresenta o astro passando por uma transformação em seu visual para voltar ao seu personagem Charles, melhor amigo do protagonista Jake Peralta na série.

Confira:

Brooklyn 99: saiba mais detalhes sobre a 8ª e última temporada da série

O ciclo final de Brooklyn Nine-Nine terá apenas 10 episódios, sendo o mais curto de toda a produção.

Sobre o fim do seriado, o produtor executivo Dan Goor afirmou: “Sou muito grato pela NBC e a Universal Television por nos permitirem dar o final que os espectadores e esses personagens merecem. Eu me sinto muito grato por ter tido a oportunidade de trabalhar com esse elenco e equipe incríveis por oito temporadas. Eles não apenas são as pessoas mais talentosas na indústria, como também são ótimas pessoas que se tornaram uma família.”

Criada por Daniel J. Goor e Michael Schur, a série havia sido cancelada pela FOX, mas foi resgatada pela NBC.

O elenco inclui Andy Samberg, Andre Braugher, Stephanie Beatriz, Terry Crews, Melissa Fumero, Joe Lo Truglio, Chelsea Peretti, Dirk Blocker e Joel McKinnon Miller.

O último ano já tinha alguns episódios prontos para serem filmados. No entanto, em vista dos protestos acerca da brutalidade policial nos Estados Unidos, esses roteiros foram reescritos.

A 8ª e última temporada de B99 ainda não tem uma data de estreia. Por isso, não deixe de acompanhar para saber mais informações!