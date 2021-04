Brooklyn 99: Melissa Fumero registra início da 8ª temporada (foto)

Recentemente, parte do elenco de Brooklyn 99 compartilhou uma foto dos bastidores com o público, na qual aparecem comemorando o início das filmagens da 8ª temporada. Vale lembrar que a produção da NBC deverá chegar ao fim após a conclusão dessa nova leva de episódios.

Melissa Fumero, que interpreta a policial Amy Santiago, aparece sorridente ao lado de Terry Crews, Andre Braugher e membros da equipe técnica em um cenário habitual da série.

Por meio de sua conta oficial no Instagram, a atriz postou a imagem junto de um pequeno texto no qual revela que a foto foi tirada no segundo dia de filmagens, já que as emoções foram tão grandes durante a retomada dos trabalhos que ela mesma acabou se esquecendo de registrar o momento.

Confira a imagem:

(Reprodução)Fonte: Instagram

Movimento Black Lives Matter fará parte da 8ª temporada de Brooklyn 99

Conforme anunciado anteriormente, os novos episódios de Brooklyn 99 vão abordar questões muito específicas do movimento Black Lives Matter, que ganhou ainda mais força em 2020. Ao que tudo indica, a brutalidade policial e o racismo vão marcar o desenvolvimento dos episódios.

No ano passado, durante algumas entrevistas, Andre Braugher argumentou que esperava ver uma transformação na narrativa da série e que tinha grandes expectativas com a última temporada da produção.

“O que temos do [criador] Dan [Goor] é o compromisso de escrever uma série inteligente que não tentará se esconder em uma fantasia”, comentou ele em agosto de 2020 ao Entertainment Weekly.

Brooklyn 99 também tem Andy Samberg, Stephanie Beatriz, Joe Lo Truglio, Dirk Blocker e Joel McKinnon Miller em seu elenco. A 8ª temporada da série ainda não teve sua data de estreia definida pela emissora.