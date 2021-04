Logo após o cantor sertanejo deixar a casa mais vigiada do Brasil, os brothers começaram a especular sobre o próximo Paredão. A Líder Viih Tube, apesar de ter indicado Gilberto, afirmou ver de forma positiva a permanência do doutorando em Economia no jogo: “Acho muito legal ele ter ficado no Top 10”. Enquanto isso, Gilberto conversava com Caio e contou temer seu futuro no jogo: “Mas eu, tu e outra pessoa, acho que saio”.