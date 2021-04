“A C&A teve o prazer de estar com vocês desde o início trazendo looks que são a sua cara. E, agora, que tal pensar no que vocês vão vestir nesta resta final? Fiquem à vontade para experimentar e escolher cinco peças novas. Além disso, tem mais uma surpresa: cada um de vocês vai ganhar 7 mil reais em looks C&A para continuar arrasando no estilo em qualquer lugar!”