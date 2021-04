Camilla de Lucas venceu a última Prova do Anjo do BBB21 neste sábado, 17/4. “A minha vez chegou!”, declarou ela, bastante emocionada após a vitória. Em seguida, ela teve a missão de escolher os Castigados pelo Monstro e deu os colares para Arthur, Caio e Gilberto. De acordo com a dinâmica da semana, a Líder Viih Tube terá que indicar um dos três.