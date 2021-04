Brothers do BBB21 aprendem sobre reciclagem com Água Mineral Crystal | AÇÃO ÁGUA CRYSTAL

Na casa mais vigiada do Brasil, brothers e sisters puderam conhecer a plataforma Água e Ponto, que tem o objetivo de entregar água de qualidade às pessoas sem deixar resíduos na natureza. A dinâmica, que faz alusão à cadeia de reciclagem, ilustra a jornada de envase da água Crystal, feita a partir de outras garrafas plásticas e que em breve estará disponível em todos os pontos de venda do Brasil. Com a plataforma “Água e Ponto”, a marca deve deixar de colocar 3,5 bilhões de novas garrafas plásticas na rua. A atitude vai evitar que até 50 mil toneladas de plástico sejam colocadas no mundo. Para se ter uma noção, a quantidade equivale a 50 mil carros populares, ou a um navio igual ao Titanic. Impacto positivo e significativo, que pode se tornar ainda maior se todo mundo fizer sua parte.