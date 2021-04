Brothers do BBB21 se emocionam com ‘Detalhes’ na abertura do Especial em homenagem ao aniversário de 80 anos de Roberto Carlos | casa BBB

O grupo se organiza, e João Luiz ajuda a distribuir taças para fazerem um brinde. Pocah, que tinha saído do espaço, logo volta e se aproxima do carrinho com bolo. A sister pega uma rosa vermelha com Arthur e recusa a taça que o mineiro a oferece. Em seguida, o Especial em homenagem ao aniversário de 80 anos de Roberto Carlos começa, e os confinados fazem um brinde.