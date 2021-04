No Quarto Cordel do BBB21, Caio comenta com Gilberto: “Três pessoas que ficam na Xepa. Geralmente só os três mais excluídos da casa, independentemente de quem fosse o Líder, seriam os três mais lascados e que, provavelmente, seriam quem mais participa do Paredão, não é isso?” O fazendeiro continua: “Quem sabe, Gil, Deus não põe a mão e, em vez de nós termos que indicar alguém, não temos uma Imunidade?”