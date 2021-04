Brothers participam de ação da Americanas no gramado da casa do BBB21 | casa BBB

“Olá, pessoal! Hoje a Americanas está de volta trazendo uma piscina de prêmios. Então, para começar, decidam entre vocês a ordem da nossa brincadeira. Depois, é muito fácil. No telão, diferentes almofadinhas vão aparecer, cada uma com um atributo: entrega rápida, frete grátis e variedade. Quando a música parar, é só entrar na piscina de prêmios e encontrar a mesma almofadinha que estiver no telão. Dentro dela, haverá um presente da Americanas para cada um de vocês. E tem mais, a Americanas ainda preparou um espaço para vocês relaxarem após a diversão. Aproveitem”.