Brothers são acordados em dia de formação de Paredão no BBB21 | casa BBB

Hoje é da de formar o Décimo Paredão do BBB21 e, conforme explicado pelo apresentador Tiago Leifert, a dinâmica será inovadora. Quatro pessoas serão indicadas ao Paredão, porém uma poderá escapar com a Prova Bate e Volta. Líder indica, casa vota no Confessionário, a pessoa mais votada pela casa inicia uma votação aberta e a casa vota em mais uma pessoa. Essa terceira pessoa terá o direito de contragolpear alguém.