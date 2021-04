Brothers são acordados em dia de Prova do Líder no BBB21 | casa BBB

A festa de ontem foi marcada por muita coreografia, brincadeiras e papo sobre jogo. Em conversa com Juliette, Gilberto afirmou que não conseguiria votar em Viih Tube e ouviu da advogada: “Ela me disse, hoje, que não vai votar em você”. Depois, Gilberto também ouviu de Arthur que ele não seria uma das suas opções para o próximo Paredão: “Não está perto de ser minha primeira opção”. O instrutor de crossfit ainda sugeriu uma brincadeira com o doutorando em economia: “Eu vou te dar coisa ruim”.