Brothers se divertem no BBB21 com muita dança e cantoria; confira o vídeo! | casa BBB

Ninguém pode negar que o BBB21 é super musical. 🎶 Do começo do programa até aqui, os confinados não perderam uma chance sequer de soltar a voz: cantaram, dançaram, criaram paródias (e foram muitas!), lançaram músicas, se emocionaram com canções queridas, ‘performaram’ Britney Spears, tocaram instrumentos e criaram um monte de coreografias. Mas, também, em uma casa cheia e cantores profissionais e aspirantes, como não, né? É muito talento, Brasil! 🤭