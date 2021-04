Os confinados do BBB21 ficam na sala da casa para assistir ao Presente dos Anjos Fiuk e Gilberto. Quando o vídeo do Fiuk começa, os brothers ficam eufóricos e emocionados com os depoimentos da família do cantor. “Tava linda”, comenta Viih Tube sobre Cléo, irmã de Fiuk. “Ai que fofos”, diz Pocah emocionada sobre os avós do cantor.