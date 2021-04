Brothers se questionam por que só três participantes estão na Xepa do BBB21 | casa BBB

O instrutor de crossfit explica para eles algumas possibilidades do jogo, e Gilberto até se questiona: “E se os três estiverem imunes?”.

Na noite desta quinta-feira, 16/4, os brothers disputaram a Prova do Líder Entrega Rápida Americanas. Eles tiveram que escolher um cubo, contendo um dos produtos da marca, que tinha um tempo de prova sugerido. O objetivo de cada um era chegar no mais próximo do que era pedido. Viih Tube e Fiuk foram para a Final, e a influenciadora acabou levando a melhor.