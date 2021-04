Brothers se servem do almoço preparado por Fiuk na Xepa e Gilberto diz: ‘Tudo que vem dele é uma delícia’ | casa BBB

Brothers se reúnem na cozinha da Xepa, da casa do BBB21, para, finalmente, almoçarem o que Fiuk preparou para eles esta tarde. Enquanto se serviam, inclusive da maionese que o ator e cantor preparou, Juliette diz: “Delícia, Fiuk“. O artista responde com um “Uau”. “Tudo que vem dele é uma delícia, não é Fiuk“, emenda Gilberto. O brother confirma, sorrindo. Camilla de Lucas, que também está com o trio, também se serve. “Ai, nossa Xepa”, fala o pernambucano. “A Xepa vigora“, completa o ator.