BRQ Digital Solutions contrata Desenvolvedor iOS em São Paulo

A BRQ Digital Solutions contrata novos funcionários em São Paulo. São várias oportunidades concentradas no cargo de Desenvolvedor iOS. Se você está buscando uma chance na área de tecnologia, confira todas as informações, a seguir, para se candidatar!

BRQ Digital Solutions contrata Desenvolvedor iOS

A BRQ Digital Solutions contrata novos profissionais para preencher vagas de emprego em São Paulo. Estão sendo ofertadas, ao todo, cinco oportunidades concentradas na função de Desenvolvedor iOS. A corporação não divulgou detalhes sobre as remunerações, mas citou alguns benefícios que irá fornecer aos aprovados no processo de recrutamento. Veja as informações, abaixo:

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Previdência privada;

Home office;

Seguro de vida;

Vale alimentação;

Horário flexível;

Auxílio academia.

Os interessados que desejam participar do processo de seleção devem possuir as seguintes skills técnicas: Scrum, Arquitetura e Qualidade de Software, Swift, Git, Desenvolvimento iOS e CI/CD.

Inscrição

Para fazer a inscrição e ter a chance de alcançar uma vaga de Desenvolvedor iOS na BRQ, basta entrar no site Vagas e enviar o currículo para a etapa de triagem da corporação. As oportunidades são para regime 100% remoto.

Contando com um legado de quase 30 anos, a BRQ Digital Solutions é reconhecida como uma das maiores empresas do ramo tecnológico do país e, neste momento, possui mais de 2 mil profissionais. A empresa conta com uma equipe qualificada e funcionários especializados que estão distribuídos em seis unidades, sendo cinco nacionais e uma internacional, localizada em Nova Iorque.

A empresa oferece um excelente atendimento e cuida de todos os seus profissionais. A BRQ é considerada uma das melhores empresas para se trabalhar.

