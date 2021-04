Bruna Marquezine assume namoro com beijão em Enzo Celulari; veja foto · .

Bruna Marquezine aproveitou o Dia do Beijo, comemorado nesta terça (13), para assumir o namoro com Enzo Celulari. A atriz postou em seu Instagram uma foto romântica dos dois na praia, e a mesma imagem foi compartilhada na rede social do filho de Claudia Raia.

No post, além de acabar de vez com a curiosidade dos fãs sobre o novo relacionamento, Bruna ainda deixou escapar um apelido íntimo que usa para tratar o namorado. “Feliz Dia do Beijo, coisa”, escreveu ela, na imagem em que aparece de biquíni dando um beijaço no moço.

Enzo retribuiu a homenagem com a mesma foto em seu Stories. “Feliz dia do melhor beijo”, respondeu ele.

É namoro ou amizade?

Bruna Marquezine assume namoro com Enzo

Desde junho de 2020, Enzo Celulari e Bruna Marquezine são apontados como possível novo casal, mas ambos negavam qualquer envolvimento romântico. Após uma viagem a Fernando de Noronha neste ano, no entanto, os rumores ficaram mais fortes, e os dois passaram a interagir mais nas redes sociais.

Enzo fez até uma “serenata” para Bruna em março, um dia depois de os dois serem fotografados fazendo trilha juntos no Parque Nacional da Tijuca, na região da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro.

Na mesma semana, o filho de Claudia Raia havia feito uma declaração na internet para a atriz. “Te amo”, escreveu ele em uma sequência de fotos sensuais de Bruna.

A demora em assumir publicamente o namoro deixou até Ana Maria Braga curiosa. A apresentadora do Mais Você aproveitou a participação de Claudia Raia em seu programa para arrancar uma informação da sogra de Marquezine.

“Eu queria mostrar uma foto, mas é fofoca”, brincou a loira, que recebeu o aval da mulher de Jarbas Homem de Mello. “Você pode tudo”, respondeu Claudia.

Diante de uma foto de Enzo e Bruna entre amigos, Claudia admitiu que os dois estão se conhecendo melhor. “Estão começando uma historinha juntos, mas não me meto muito na vida deles [dos filhos] não. O que faço é estimulá-los para que estejam sempre atrás da felicidade”, disse a atriz.

