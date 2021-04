Brunna Gonçalves fala que teve bulimia: ‘Multa por engordar’

“Teve uma época da minha vida, quando eu morei fora da última vez, tive crise de ansiedade e engordei 18 kg. Do nada! Não conseguia me olhar no espelho, botar um biquíni, tirar foto… quando tirava, me emagrecia toda Foi uma época muito difícil pra mim. Tinha que acordar cedo todo domingo, sem comer, e me pesar. Se eu engordasse um grama, tinha que pagar uma multa. Não digo que entrei em depressão, mas fiquei muito mal. Isso mexia com o meu psicológico”, começou.