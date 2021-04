Bruno Covas: veja atualização sobre o estado de saúde do prefeito de SP; político segue internado após ser diagnosticado com acúmulo de líquido nos pulmões | Bolavip Brasil

Diagnosticado com um câncer na região da cárdia em 2019, Bruno Covas foi internado no Hospital Sírio-Libanês último dia 15. Na ocasião, os médicos descobriram novos pontos da doença nos ossos e no fígado, de acordo com informações do G1.

O prefeito reeleito de São Paulo (PSDB) ainda apresentou uma piora no estádio de saúde após os especialistas constatarem um acúmulo de líquido nos pulmões e no abdômen do político, o que adiou a alta hospitalar.

Na última segunda-feira (26), Covas utilizou o Instagram para homenagear o filho e emocionou ao falar sobre a vontade de viver. “Enfrentar, combater e vencer. A luta pela vida continua, e com você ao meu lado, a vontade de vencer é gigante. Obrigado por estar sempre aqui, filho. Eu te amo”, escreveu ele.

Segundo o portal R7, o prefeito está recebendo alimentação complementar por via intravenosa. Até o momento, não há previsão de alta para o advogado e economista.