Bruno Henrique surpreende e faz forte desabafo após declaração de Felipe Melo sobre Flamengo x Palmeiras

Bruno Henrique é destaque do Flamengo desde 2019 pelos gols, assistências e arrancadas. No entanto, é notório que a timidez do atacante é algo que o acompanha desde jovem. Só que, com o passar do tempo, o camisa 27 vem se transformando em um dos líderes do vestiário rubro-negro.

Antes da Supercopa do Brasil, no domingo, ele foi o responsável por incentivar o time ainda mais na roda antes de entrar em campo. No desabafo, uma resposta para Felipe Melo, que não vê o Flamengo como rival do Palmeiras e destacou que esses times estão em São Paulo.

Foi aí que Bruno Henrique surpreendeu, esbravejou durante a preleção e chamou a declaração do volante alviverde de ‘grande fator’ para se impor em campo.

“Os caras falaram que não querem rivalidade com o Flamengo. Isso é um grande fator, chegar em campo e fazer o que a gente sempre fez, impor em cima dos caras, entrar dentro dos caras, sempre vibrar por aquilo que a gente quer. O que a gente quer? Ser campeão”, gritou o atacante.

Flamengo e Palmeiras disputam os principais títulos desde 2016 e acumulam um histórico de rivalidade e provocações. Em 2016 e 2018, o Alviverde faturou o Brasileirão e não economizou nas brincadeiras com o ‘cheirinho’. Teve camisa provocativa e dança em frente à loja rubro-negra no aeroporto.

Em 2019, o Flamengo faturou o Brasileirão e o troco veio com a música ‘O Palmeiras não tem Mundial, não tem Copinha, não tem Mundial’. Até jogadores da base, que conquistaram o Brasileirão sub-20 e a Supercopa da categoria diante do Palmeiras provocaram com o ‘Apanha na base e no profissional’, no mesmo ritmo de ‘O Palmeiras não tem Mundial’.

Logo após a Supercopa em Brasília, os jogadores do Flamengo comemoram a conquista com mais provocações ao Palmeiras.