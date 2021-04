Bruno Marques celebra gol da vitória e exalta importância do resultado para Libertadores

Bruno Marques teve a felicidade de marcar o gol da vitória do Santos sobre a Inter de Limeira neste domingo. O atacante foi o responsável pela segunda bola na rede da equipe e, após o lance ser analisado pelo VAR por seis minutos, pôde comemorar o tento que garantiu o triunfo por 2 a 1.

O jogador valorizou o gol após o término da partida. Ele ressaltou que “tirou um peso das costas” e destacou a conquista dos três pontos no Campeonato Paulista.

“Fazia um tempo que não balançava as redes, tirei um peso das costas. Graças a Deus consegui fazer o gol e saímos com três pontos. Pressão enorme, o coração ali quase para, mas deu tudo certo”, disse ao Premiere.

Bruno Marques ainda destacou como o triunfo foi importante para dar confiança ao time para a estreia na fase de grupos da Libertadores.

“É muito importante (o resultado). A gente perdeu o jogo passado, não foi como queríamos, mas hoje saímos com a vitória. É sempre bom ir para o próximo jogo com a vitória, dá uma confiança a mais. Então vamos com tudo para esse jogo da Libertadores”, acrescentou o atacante.

Apesar dos três pontos, o Santos terá pouco tempo para curtir o resultado positivo. O time volta aos gramados já nesta terça-feira, quando enfrenta o Barcelona-EQU na Vila Belmiro, às 19h15 (de Brasília), pelo Grupo C do torneio continental.