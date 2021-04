Bruno Méndez rememora chegada e afirma estar feliz no Corinthians: “Aqui é minha família”

No Corinthians desde 2019, Bruno Méndez foi contratado pelo Timão após passagem pelo Montevideo Wanderers, do Uruguai. O zagueiro foi revelado pelo time celeste e viveu sua primeira experiência fora do país natal indo para o Alvinegro paulista.

O defensor relembrou como foi sua chegada ao clube neste sábado. Bruno afirmou que todo o processo foi uma loucura e que ficou muito feliz quando soube que iria se transferir para o Corinthians.

“Foi tudo muito louco para mim. Lembro que antes de vir para o Corinthians, estreei na seleção principal do Uruguai. E isso para mim já foi uma loucura. Depois, falaram que eu iria para o Corinthians, um time enorme comparado ao Wanderers, que é um time muito pequeno no Uruguai, com infraestrutura diferente”, disse.

“Então quando começaram a comentar sobre o contrato aqui, já fiquei bastante contente. Fiquei feliz por este passo bastante grande na carreira. Nos primeiros dois meses, tentei aprender e estudar o português. Depois, com a concentração e tudo, acabei deixando, mas fui aprendendo mais o idioma no dia a dia”, completou o uruguaio.

Bruno Méndez ainda destacou a importância dos companheiros para sua adaptação ao clube. “Eu comecei também a conhecer meus companheiros melhor. As pressões que o time tem, tanto da torcida quanto da parte de fora. E eu fui acostumando no dia a dia, no ritmo de treinamento, que é muito diferente também. Acho que o principal para mim foi a ajuda dos meus companheiros, a confiança que eles me dão no dia a dia”, declarou.

O zagueiro também revelou que sente saudades do Uruguai. Porém, ressaltou que isso faz parte do futebol e que se sente feliz no Corinthians, enfatizando que considera o time como sua família.

“Estou com bastante saudades de ir para lá (Uruguai). Mas é como eu falo: faz parte do futebol. Eu estou aqui no dia a dia, minha família está lá. É difícil para mim essa diferença, mas aqui é minha família. Os jogadores são meus irmãos. Então estou feliz aqui e que seja sempre o melhor para o Corinthians”, finalizou o jogador.