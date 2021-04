Bruno Peres marca, mas Roma fica no empate com Sassuolo

Em busca de vaga nas competições europeias, a Roma teve um resultado negativo neste sábado. O time de Paulo Fonseca empatou com Sassuolo fora de casa por 2 a 2, após ficar duas vezes na frente no placar. A partida foi válida pela 29ª rodada do Campeonato Italiano.

No primeiro tempo, o Sassuolo teve ampla vantagem na posse de bola, enquanto a Roma buscava explorar os contra-ataques. Quem abriu o placar foi a equipe visitante, com uma cobrança de pênalti de Pellegrini aos 26 minutos.

Os donos da casa buscaram reação na segunda etapa e empataram aos 12 minutos, com Traore. A Roma voltou a ficar na frente aos 24 minutos, quando o brasileiro Bruno Peres aproveitou um passe de El Shaarawy para balançar as redes. Quando tudo parecia caminhar para a derrota do Sassuolo, aos 40 minutos brilhou a estrela de Raspadori, que deixou tudo igual.

Com o resultado, a Roma fica com 51 pontos e cai para a sétima posição, fora da zona de classificação para a Liga Europa. O Sassuolo, por sua vez, vai para o nono lugar com 40 pontos.

Confira outros resultados do Campeonato Italiano neste sábado:

Milan 1 x 1 Sampdoria

Atalanta 3 x 2 Udinese

Benevento 2 x 2 Parma

Cagliari 0 x 2 Verona

Genoa 1 x 1 Fiorentina

Lazio 2 x 1 Spezia

Napoli 4 x 3 Crotone