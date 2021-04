Burburinho do Santos chega ao Atlético e empresário de Alan Franco se manifesta; 65% do volante pertence ao Galo até 2024

O Atlético venceu mais uma no Campeonato Mineiro e deu um largo passo rumo às semifinais da competição. Nesta quarta-feira (07), o Galo derrotou o Pouso Alegre por 1 a 0, gol de Vargas, no Mineirão, pela 8ª rodada do Estadual. Com o resultado, o time comandado por Cuca chegou aos 21 pontos, seguindo na liderança da tabela. No próximo final de semana, há o clássico contra o rival Cruzeiro.









Com uma escalação mista, sem alguns titulares (como o lateral-direito Guga e o meia Nacho Fernández), a equipe de Cuca fez um jogo morno, sem brilhantismo, mas foi o suficiente para somar mais três pontos. Na partida contra o Pouso Alegre, o volante Alan Franco teve a chance de jogar por alguns minutos, já que entrou na segunda etapa na vaga de Zaracho.

O equatoriano de 22 anos demorou para se reapresentar ao grupo principal do Atlético após folga de alguns dias após o término do Campeonato Brasileiro. Franco demorou mais do que o esperado para retornar a Belo Horizonte, já que a pandemia de Covid atrasou os voos de seu país ao Brasil.

Na vitória por 3 a 1 contra o América, na penúltima rodada, Cuca teve que respondeu o questionamento sobre sequer relacionar o meio-campista para o jogo. Até se especulou possível troca com o São Paulo por Tchê Tchê, mas o técnico do Galo alegou o limite de estrangeiros no plantel.

“Nós temos 7 estrangeiros (…) Eu não tenho como trazer ele (Alan Franco) e o Dylan Borrero, ambos estão treinando bem (…) Não tenho como fazer isso, só pode ter 5 e nós temos 7 estrangeiros no elenco”, explicou Cuca.

Nesta quarta, surgiu o rumor de que o Santos também estaria interessado no equatoriano, que tem vínculo na Cidade do Galo até junho de 2024. Os colegas Henrique Muzzi e Marco Geves, que cobrem o Atlético, procuraram o empresário de Alan Franco, que destacou: “por ora, não há nada. Alan segue treinando normalmente no Atlético, onde tem contrato.”

Vale lembrar que, no momento da assinatura do contrato, o Atlético combinou com o Independiente del Valle em dividir a “fatia” do volante. Hoje o Galo detém 65% dos direitos do equatoriano, 35% são do clube de Quito.