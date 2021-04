“Burburinho” sobre tentativa do Palmeiras em atravessar o São Paulo por Benítez cresce e empresário esclarece situação

O São Paulo é um dos clubes que mais movimenta o mercado de transferências nesse começo de ano. Após perder o título Brasileiro de forma dolorosa, a diretoria do Tricolor Paulista decidiu que era o momento de reformulação. Trouxe uma nova comissão técnica, novos reforços e ainda está tentando buscar qualificar o grupo de Hernán Crespo.









A torcida são-paulina está esperançosa quanto ao desempenho do time nos próximos campeonatos. O trabalho do comandante argentino tem sido bastante elogiado e, aos poucos, o técnico vai ganhando moral dentro e fora de campo. Os jogadores já entendem muito bem aos pedidos e a equipe já vem evoluindo bastante.

Nos últimos dias, surgiram especulações dando conta de que o Palmeiras estaria tentando atravessar Benítez. Isso preocupou os torcedores tricolores, que esperam ansiosamente o argentino ser anunciado no Morumbi. Para tranquilizar o cenário, o agente do atleta disse que já está tudo certo com o SPFC: “Benítez é jogador do São Paulo”, cravou.

O meio-campista fez um bom Campeonato Brasileiro pelo Vasco e despertou interesse do São Paulo. Assim que o Tricolor entrou na jogada, o jogador se interessou em se transferir para o clube e as conversas evoluíram de forma rápida, com o negócio sendo fechado muito antes de virar uma grande novela.

Crespo gosta do estilo de jogo do Benítez e foi o grande entusiasta pela sua contratação. O treinador também indicou outros jogadores e espera que mais reforços sejam contratados nesse semestre.