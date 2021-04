Burger King de Cajamar tem vagas de emprego; veja os benefícios

O Burger King de Cajamar está com novas oportunidades de emprego, em São Paulo. Foram divulgadas, ao topo, três vagas para o cargo de Coordenador de Turno com remuneração e benefícios. Confira, a seguir, mais informações!

Burger King de Cajamar com vagas de emprego

O Burger King de Cajamar está com novas vagas de emprego concentradas no município. Estão sendo disponibilizadas, ao todo, três oportunidades para a função de Coordenador de Turno dentro da unidade. As informações referentes aos salários não foram detalhadas pela corporação, mas alguns benefícios foram citados. Veja-os, abaixo:

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Auxílio academia;

Participação nos lucros;

Vale transporte;

Programa de remuneração variável.

Os interessados que desejam participar do processo de seleção devem estar cursando ou ter concluído o ensino superior e experiência com gestão. Dentro da unidade, as principais responsabilidades do Coordenador de Turno serão coordenar os produtos, controlar a segurança alimentar, interagir com os clientes, controlar os lucros diários, desenvolver estratégias de vendas, entre outras tarefas referentes à função.

Como se inscrever

Para fazer a inscrição e ter a chance de adquirir uma vaga de Coordenador de Turno disponível no Burger King, basta entrar na página de inscrição e enviar o currículo para a etapa de triagem da corporação. Vale destacar que pessoas com deficiência também podem se candidatar.

Burger King: Conheça a empresa!

A história do Burger King de Cajamar começou na década de 50 e, atualmente, é reconhecido como uma das maiores corporações no segmento alimentício do mundo, sendo a segunda maior empresa de hambúrgueres de nível mundial. No território nacional, o Burger King possui cerca de 20 mil funcionários e opera em 800 unidades próprias.

Saiba mais sobre as vagas de emprego da semana com o Notícias Concursos! Mantenha-se atualizado!