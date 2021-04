Buscando dar ritmo para todos os jogadores para a Libertadores, Roger Machado ousa na escalação e define time titular para encarar o Botafogo

Já de olho na partida diante do River Plate, que acontecerá na próxima quinta-feira (22), às 19h, no Maracanã, data que marcará o retorno do Fluminense à Libertadores após 8 anos, o técnico Roger Machado encerrou hoje a preparação do Tricolor das Laranjeiras para o último teste da equipe, neste sábado (17), contra o Botafogo.









Preocupado não só em dar ritmo, mas também dar uma condição física para que os atletas possam estar aptos fisicamente para a Libertadores, o comandante deverá fazer mudanças na equipe titular para o duelo contra o rival que, inclusive, pode classificar o Time de Guerreiros para a semifinal do Campeonato Carioca, além de eliminar o seu oponente.

Yago, que ficou no banco contra o Nova Iguaçu, deve retornar ao time titular. No entanto, Wellington e Martinelli também serão mantidos, formando uma trinca de volantes no meio. Luiz Henrique é quem deve ser sacado do empate. A informação é da equipe de reportagem do NetFlu.

Sendo assim, o provável Fluminense que entrará em campo neste sábado (17) contra o Botafogo é o seguinte: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Wellington, Martinelli e Yago; Nenê, Kayky e Fred.