Buscando qualificar o elenco para Marcelo Cabo, Vasco se aproxima de zagueiro destaque da Libertadores de 2016 e com passagem pelo River-Plate

O Vasco ainda está em busca de reforços no mercado para qualificar o elenco de Marcelo Cabo para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de fechar com Zeca, Morato, Léo Jabá, Marquinhos Gabriel, o Cruz-Maltino segue em busca de mais um atacante, um centroavante e um zagueiro. Nos últimos dias, o Gigante da Colina sondou as situações de Abel Hernandéz, do Internacional e do Gonzalo Carneiro, do São Paulo, mas é um defensor que está mais perto de chegar ao clube carioca.









Isso porque de acordo com o portal Ecuagol, O Vasco estaria próximo de anunciar o zagueiro Arturo Mina, de 30 anos. O defensor está livre no mercado e deve chegar ao Rio de Janeiro nesta semana para realizar exames médicos e assinar o contrato com o Cruz-Maltino.

Mina, que foi um dos melhores jogadores da Libertadores da América de 2016 pelo Independiente Del Valle,do Equador e já teve passagens pela seleção equatoriana, pelo River Plate, da Argentina e por último jogou no Erzurumspor, da Turquia.

Arturo Mina em ação pelo River Plate. Foto: Divulgação River Plate



Nas redes sociais, os torcedores vascaínos se dividiram quanto a contratação do Zagueiro Mina. Enquanto membros elogiaram o fato do defensor ter uma boa altura, que ajudaria o time a parar de sofrer gols em bola parada, e que poderia ser importante para o esquema do técnico Marcelo Cabo, outra parte da torcida acredita que há jogadores no Brasil melhores que o equatoriano.

se ganhar bola de cabeça ja é melhor q o poderoso ricardo graça — Wasko of Lama (@WaskoOf)

April 4, 2021





Estava pensando nisso, o último que veio da seleção equatoriana não deu muito certo — carloshbo (@carloshboficial)

April 4, 2021





O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira (14), diante do Flamengo, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Neste momento, o Cruz-Maltino é o 6º colocado com 10 pontos ganhos.