Buscando rápida reposição para Thiago, Bellintani entra em ação e estuda proposta por atacante do Fluminense para a temporada 2021

Querendo apagar a imagem da última temporada, onde a equipe conseguiu a permanência na elite do futebol brasileiro e se classificou para a Copa Sul-Americana apenas na última rodada do campeonato nacional, o Bahia está de olho em reforços para a temporada e, até aqui, tirando o volante Matheus Galdezani, tem se voltado bastante suas atenções para o mercado sul-americano.









Após trazer o zagueiro Conti e o meia Óscar Ruiz, o clube pensa em mais um estrangeiro. Trata-se do atacante peruano Fernando Pacheco, do Fluminense. A ideia é trazer o jogador por empréstimo. A informação é da equipe de reportagem do Bahia Notícias.

O nome do atacante começou a ser debatido após a saída de Thiago para o New York City, dos Estados Unidos. O Bahia acabou embolsando R$ 10 milhões. Como Dado pediu uma reposição e o peruano está encostado, Bellintani começou as tratativas com a diretoria do Fluminense.

Bahia quer a contratação de Fernando Pacheco. Foto: Lucas Merçom/Fluminense



Pacheco tem 21 anos de idade e foi revelado pelo Sporting Cristal, do Peru. No ano passado, foi contratado pelo Tricolor das Laranjeiras. Fora dos planos do clube do Rio, ele disputou apenas uma partida nesta temporada. Caso a negociação se concretize, o atacante chega para disputar posição com Rossi, Gilberto e Fabrício.