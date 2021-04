Buscando sobrevivência na Taça Guanabara, Chamusca indica três mudanças para o duelo decisivo contra o Fluminense

Eliminado de forma precoce na Copa do Brasil pelo ABC, na última quarta-feira (14), o Botafogo tentará evitar neste sábado (16), mais uma eliminação nesse primeiro semestre. Para continuar vivo na disputa, é preciso vencer o Fluminense no Maracanã. Até por isso, o técnico Marcelo Chamusca mandará a campo o que tem de melhor.









As únicas mudanças na equipe titular são: Paulo Victor, Rickson e Ronald. O trio herdará as vagas de Matheus Frizzo, machucado, do lateral-esquerdo Rafael Carioca, que esteve em campo nos dois últimos jogos e Felipe Ferreira, que emplacou uma série de 5 partidas, mas a princípio não agradou Chamusca.

De acordo com a equipe de reportagem do Globoesporte.com, Frizzo segue em observação depois da concussão sofrida na partida da última quarta-feira, pela Copa do Brasil. Além dele, Rafael Navarro trata lesão na coxa esquerda. Os dois estão em um grupo que conta com Cavalieri, Gatito, Hugo e Pedro Castro na lista de atletas em recuperação.

Ronald deve ir para o time titular contra o Fluminense. Foto: Vitor Silva/Botafogo



O provável Botafogo que deve jogar a vida contra o Fluminense neste sábado é o seguinte: Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan e Paulo Victor; Luiz Otávio, Rickson e Ricardinho; Ronald, Marco Antônio e Matheus Nascimento.

Até o momento, o Fogão é o 6º colocado na tabela de classificação com 11 pontos. Faltando dois jogos para encerrar o torneio, o Glorioso precisa vencer os próximos dois compromissos e torcer para Fluminense, 4º colocado com 16 pontos e Vasco, em 5 não pontuem mais no estadual.