Cabelo loiro ou com luzes? Saiba como eliminar o aspecto amarelado dos fios

Tem sentido seu cabelo com um aspecto amarelado? Calma, isso é normal após um tempo de realizada a coloração, seja pela exposição solar, lavagem com água muito quente ou uso de ferramentas de calor (como chapinha e secador). Com base em uma matéria da revista Claudia, reunimos algumas dicas que ajudam no resgate da cor.

1- Cuidado diário: sempre que for lavar as madeixas evite a água muito quente, pois além de desbotar a cor tira a oleosidade natural do fio e o deixa ressecado. Outra orientação é quanto a escolha dos produtos da lavagem, eles devem ser ideais para cabelos coloridos, que ajuda a proteger e prolongar a coloração.

É indicado também fazer hidratação ao menos duas vezes por semana para manter o cabelo bonito e saudável.

2- Protetor térmico: para quem não abre mão da chapinha ou secador, o protetor térmico não pode faltar antes de usar esses equipamentos.

3- Protetor solar capilar: vai na praia ou ficar um tempo na piscina? Não esqueça de usar um protetor solar capilar para evitar a exposição excessiva ao sol.

4- Máscara com cor: vale usar uma máscara capilar de revitalização com cor, para retocar e prolongar a cor. Além disso, o produto atua na hidratação dos fios e confere mais cor.

5- Atenção aos rótulos dos produtos: dê preferência a xampus suaves com pouco ou sem tensoativo (detergentes tipo lauril, sulfato de sódio). Máscara com proteínas são uma boa opção para os danificados. Procure por produtos com pH ácido (menor que 7), muitas vezes descrito na embalagem.