Cabelos fracos? Veja quatro razões que fazem seu cabelo quebrar

Quer melhorar a aparência do seu cabelo? Acha que ele anda quebradiço e sem brilho? Você precisa ficar atenta aos cuidados de diárias e evitar hábitos prejudiciais para os fios. Além disso, o excesso de exposição ao sol também é um vilão. Confira quatro hábitos prejudiciais para os fios.

1) Falta de hidratação

A hidratação é uma forma de deixar seu cabelo forte e com todas as vitaminas necessárias para deixar ele mais forte. A rotina deve começar com o shampoo e condicionador certos para o seu tipo de cabelo.