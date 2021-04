Cabo bate Mancini e mais 2 e fase no Carioca pesa em avaliação: “Esporro funcionou”; torcedores e jornalistas se derretem

A fase do Vasco no Campeonato Carioca está pesando na balança de avaliações da diretoria. Marcelo Cabo superou expectativas e se tornou um dos amuletos do Gigante na temporada. Torcedores e jornalistas estão se ‘derretendo’ pelo trabalho do técnico, que bateu Vagner Mancini, Doriva e Ramon.









A série invicta de Cabo pós-estreia já é a maior de um técnico do Vasco desde 2010. Vagner Mancini e Doriva (9 jogos) e Ramon Menezes (7 jogos) defendiam esta marca. Marcelo soma 11 partidas invicto e recebeu elogios do repórter Fernando Campos, da ‘DAZN Brasil’.

“O Vasco não se classificou para as semifinais do Carioca, mas não existe pressão e nem crise. O torcedor enxerga que o trabalho de Marcelo Cabo é bom, que o time está evoluindo coletivamente e jogando bem. Eu olho a equipe em campo e projeto uma boa temporada de reconstrução”.

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



Alguns torcedores lembraram do esporro dado pelo técnico no intervalo da partida contra o Resende, neste último final de semana. “Esporro do Marcelo Cabo funcionou. Time adiantou as linhas, pressionou e ganhou”, escreveu o jornalista André Garone, do ‘Lance!’. O Vasco voltou mais ligado na segunda etapa e conquistou mais uma vitória no Carioca.

Números de Cabo pelo Vasco:

11 jogos

6 empates

5 vitórias

0 derrotas

64% de aproveitamento