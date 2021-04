Cabo dedica triunfo sobre o Flamengo aos torcedores: ‘Vitória expressiva como é o tamanho do Vasco’

Após quase cinco anos, o Vasco voltou a vencer no Clássico dos Milhões. O Gigante da Colina conquistou uma importante vitória e encostou no G4 do Carioca. Em coletiva de imprensa, o técnico Marcelo Cabo dedicou o triunfo aos torcedores e destacou a importância de ter tido uma semana para trabalhar com a equipe.

– Tudo o que viram em campo foi para o nosso torcedor, que vem machucado, triste. Eles sabem o que representa. Eram 17 jogos sem vencer o clássico. Venceu e convenceu. Agradecer a Deus e dedicar ao nosso torcedor. Eles vêm acreditando bastante no nosso trabalho – disse o treinador, que em seguida completou.

– Vitória expressiva como é o tamanho do Vasco. Pela primeira vez tive uma semana com os jogadores preparados física e tecnicamente. Tive oito dias. Protagonistas foram os jogadores, que se doaram, foram guerreiros. Se foi surpresa para muitos, internamente sabíamos que éramos capazes. Rival que vem de título, valorizou. Nos dá confiança de que é o caminho certo. Lembrando que ainda estamos em construção. Seguimos construímos. Vamos buscar a classificação – enalteceu o comandante.

Com o triunfo, o comandante segue invicto desde assumiu o Cruz-Maltino em março. Diante disso, o técnico repetiu a escalação do duelo contra o Tombense, pela segunda fase da Copa do Brasil, e reforçou a ideia de que tem em mente a espinha dorsal do time.

O Vasco volta a campo no próximo domingo diante do Boavista, em Bacaxá, às 18h30 (de Brasília), pela penúltima rodada da Taça Guanabara. Os comandados de Marcelo Cabo necessitam vencer os dois jogos que restam e torcer por tropeços de Fluminense ou Portuguesa-RJ.