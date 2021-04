Cabo ensaia Vasco no 4-3-3 contra o Flamengo e Morato terá Pec em dupla no ataque; M. Gabriel e Andrey formam o meio-campo

Vencer o Flamengo e conquistar a oportunidade de zoar o rival virou a principal ambição de Cabo no Vasco. O treinador já deixou bem claro que o elenco está focado na vitória e o clássico desta 4ª (14) promete fortes emoções.









Vanderlei, que esteve entre os cotados no time titular, só ficará à disposição de Marcelo Cabo para o duelo contra o Boavista, dia 18, em Bacaxá. O regulamento do Carioca acabou ‘barrando’ o goleiro. Por outro lado, Ernando, Zeca, M. Gabriel e Morato, quatro dos principais reforços contratados pelo Vasco, devem começar jogando. Galarza, que vem se destacando no meio-campo, também deve ser uma das novidades.

Galarza, aliás, concedeu entrevista à imprensa do Paraguai e projetou seu futuro no Gigante: “Seria um grande passo para mim ser vendido para um clube como o Vasco. Estou emprestado com opção de compra. Tenho que jogar bem e, se não me comprarem, volto ao Olímpia, onde cresci”, pontuou o meio-campista, que deve jogar com Andrey no clássico. O trio de ataque será formado por Pec, Morato e Cano.

A informação é da ‘Rádio Tupi’, que projetou a provável escalação do Vasco. Léo Jabá, Miranda, Ricardo Graça, Bruno Gomes e Figueiredo devem entrar no decorrer da partida.

Devem jogar: Lucão; Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Galarza e Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec, Cano e Morato.