Cabo não aprova saída e Salgado investe por renovação de meia, que deve permanecer no Vasco; contrato é válido até dez/21

O Vasco de Marcelo Cabo está sem freio. Na tarde do último sábado (24), o Gigante atropelou o Resende por 3 a 1 e garantiu mais uma vitória. Cano (2x) e Bruno Gomes marcaram os gols da partida.









Andrey, como todos sabem, se tornou um dos principais alvos do Santos no mercado. A equipe da Baixada perdeu dois jogadores importantíssimos neste último mês. Pituca foi negociado, enquanto Sandry teve uma lesão gravíssima. Sendo assim, Ariel Holan busca novos reforços.

Nesta última semana, porém, a direção do Vasco avançou nas conversas por uma renovação de contrato. O atual vínculo de Andrey é válido até dezembro e Cabo estaria atento na permanência do atleta. A informação é da ‘Gazeta Esportiva’.

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



O meia concedeu entrevista à reportagem do ‘IG Esporte’ e não fez rodeios sobre seu futuro na Colina. Andrey é um dos destaques da equipe de Cabo e assumiu um papel importantíssimo no meio-campo do Vasco.

“Meu foco no momento é totalmente no Vasco e quero cada vez mais representar essa camisa da melhor maneira. Foi aqui onde aprendi tudo que sei hoje. Acredito que a conversa do meu empresário com o clube acontecerá no momento certo”.