Cacau Protásio é internada com pancreatite grave e passa por cirurgia · .

Cacau Protásio foi internada com pancreatite aguda no último dia 31, e seu estado de saúde é considerado grave. Ela deu entrada em um hospital no Rio de Janeiro e precisou passar por uma cirurgia de urgência. Nesta segunda-feira (5), a assessoria de imprensa da atriz informou que será necessário fazer mais uma operação.

O responsável por administrar o perfil da humorista no Instagram disse que o primeiro procedimento teve um resultado positivo e a próxima cirurgia será feita daqui uma semana. Ela segue internada sem previsão de alta.

A postagem comunicou ainda que a intérprete da Terezinha, do humorístico Vai Que Cola, do Multishow, ficará longe das redes sociais nos próximos dias para uma boa recuperação.

“Cacau está bem, está internada desde dessa madrugada de quarta-feira devido a uma crise de pancreatite aguda, fez a primeira cirurgia deu tudo certo. Vai fazer a segunda semana que vem, só precisou internar por ser muito grave”, dizia a mensagem.

“O medo é grande devido a esse momento tão terrível de Covid-19, mas agora ela está bem. Está sendo muito bem cuidada por uma equipe de anjos aqui no hospital. Cacau não está usando o celular, está ausente se cuidando, Obrigada. Fiquem com Deus!”, completou o texto agradecendo o carinho dos fãs. “Muito obrigada pelas mensagens e pelas orações.”

Confira a publicação abaixo: