Caçula da Seleção Brasileira, Jaqueline exalta oportunidade: “Mérito do meu trabalho”

Já não é novidade que a técnica Pia Sundhage gosta de mesclar jogadoras jovens com veteranas nas convocações da Seleção Brasileira Feminina. Desde que assumiu o comando, em agosto de 2019, a treinadora promoveu a estreia de 14 atletas na equipe principal.

Entre as garotas que têm recebido oportunidades com a camisa da Seleção está a atacante Jaqueline, do São Paulo. Com apenas 20 anos, a jogadora é a caçula do grupo que está na Granja Comary, em Teresópolis, para um período de treinos com foco na preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Constantemente chamada para defender a Seleção Brasileira Sub-20, Jaqueline foi convocada pela segunda vez para o time principal. A atacante valorizou a oportunidade, destacou a importância do trabalho feito nas categorias de base e ainda falou sobre o sonho de disputar as Olimpíadas.

“É uma oportunidade muito boa, estou muito feliz. Acredito que a minha passagem pela Seleção Sub-20 me fez estar aqui hoje, sou muito grata pela oportunidade. Tenho o sonho de estar nas Olimpíadas e estou trabalhando muito pra chegar lá”, afirmou.

“Com certeza é um presente pra mim estar aqui, tenho 20 anos e estou conquistando muitas coisas. Acredito que seja mérito do meu trabalho, do meu esforço, e estou muito feliz. Espero continuar trabalhando tanto no meu clube quanto aqui na Seleção, pra poder chegar a lugares mais altos e mostrar o meu talento e futebol”, completou.

Vem ver como foi o primeiro treino da #SeleçãoFeminina na Granja Comary! pic.twitter.com/kdHVM5vYWx — CBF Futebol (@CBF_Futebol) April 7, 2021

Em 2020, Jaqueline foi eleita a revelação do Campeonato Brasileiro Feminino, sendo importante na campanha do São Paulo, que chegou até as semifinais. Apesar do bom desempenho dentro de campo, a jovem jogadora sabe que não tem vaga garantida no ataque da Seleção. Sob o comando de Pia, o Brasil anotou 42 gols em 14 partidas.

“Há outras atacantes trabalhando duro assim como eu. Tenho certeza que a Pia irá fazer a melhor escolha e até lá irei trabalhar bastante. Quero aprender com as meninas que estão aqui há mais tempo, e dar o meu melhor em todos os treinos e jogos pra tentar conseguir uma vaga”, disse.

O período de treinos da Seleção Brasileira na Granja Comary termina na próxima terça-feira, dia 13. Por conta de restrições de viagem devido à pandemia de covid-19, a maioria das atletas convocadas atuam no cenário nacional.