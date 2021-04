Cadastramento do Criança Alagoana é ampliado em Penedo

SEMDSH faz busca ativa na zona rural e entrega cartões para beneficiárias

Decom Penedo

A inclusão de beneficiárias no Programa Criança Alagoana (CRIA) avança em Penedo. Por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH), mais de 900 famílias em situação de vulnerabilidade social já são atendidas.

Um dos motivos para o sucesso da ação desenvolvida em parceria entre o Governo de Alagoas e a Prefeitura de Penedo é o trabalho de busca ativa. A identificação de mulheres, gestantes ou mães de crianças com até seis anos de idade, é feito de casa em casa, inclusive na zona rural.

Nesta quinta-feira, 22, equipes da SEMDSH estão fazendo o cadastramento no povoado Santa Margarida, complemento da visita in loco realizada na semana passada, quando as chuvas impediram que parte dos moradores fosse até o local onde aconteceu o atendimento.

Prefeitura de Penedo realiza busca ativa na zorna rural

Amanhã, a SEMDSH também retorna com o mesmo serviço para a comunidade Palmeira Alta e na próxima semana realiza a busca ativa nos povoados Tabuleiro dos Negros (quinta-feira, 29) e Itaporanga (sexta-feira, 30).

Cartões CRIA

Consequência direta da assistência realizada pela gestão Crescendo Com Seu Povo, o município recebeu 90 cartões CRIA, documento que formaliza o acesso à bolsa mensal no valor de cem reais.

Para evitar aglomeração, a SEMDSH comunica a beneficiária onde ela deve retirar seu cartão, conforme a localização da residência e sua proximidade com os CRAS, CREAS e no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), setor que funciona no espaço conhecido como Ginásio do SESI.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP