CadÚnico 2021: Nova forma de se inscrever e novos benefícios

Diante da crise sanitária decorrente a pandemia da Covid-19, o Governo Federal decidiu readaptar a inscrição das famílias brasileiras ao CadÚnico. Neste sentido, a plataforma que possibilita que os cidadãos ingressem nos programas sociais nacionais passou por uma atualização, para receber as solicitações e processá-las de maneira remota.

Anteriormente, as famílias de baixa renda deveriam ir até uma agência de assistência social da sua região para se vincular aos projetos do governo.

Esta medida é mais uma realização desenvolvida pelo governo Bolsonaro, a fim de direcionar a reestruturação do Bolsa Família. Ela tem como objetivo, deixar de utilizar os estabelecimentos de atendimento do programa definitivamente, levando as ações e serviços para o CadÚnico virtual.

Na prática, o acesso a plataforma é feito através de um cadastro, que poder ser realizado pelo próprio cidadão. O aplicativo está disponível para aparelhos com sistema operacional Android ou iOS.

A inscrição exige que o cidadão informe os seus dados pessoais e dos demais integrantes da família. Além disso, ele deve responder um formulário com algumas informações, como renda mensal e endereço, por exemplo.

Quem pode se inscrever no CadÚnico?

O sistema serve como base para autorização e manutenção de benefícios sociais. Devido a isto, existem alguns critérios para inscrição. Faz-se necessário ter:

Renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 550); ou

Renda mensal familiar total de até três salários mínimos (R$ 3.300); ou

Renda maior que três salários mínimos, na condição de vínculo com programas sociais nas três esferas do governo (municipal, estadual e federal).

Veja quais os benefícios podem ser obtidos com a inscrição no CadÚnico

Bolsa Família;

Identidade Jovem (ID Jovem);

Isenção no ENEM;

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti);

Benefício de Prestação Continuada;

Auxílio Emergencial;

Carteira do Idoso;

Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Casa Verde e Amarela;

Telefone Popular;

Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos;

Programas Cisternas;

Água para todos;

Rural;

Programa Nacional de Reforma Agrária;

Programa Nacional de Crédito Fundiário;

Crédito Instalação;

Carta Social;

Bolsa Verde (Programa de Apoio à Conservação Ambiental);

Bolsa Estiagem;

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais/ Assistência Técnica e Extensão;

Serviços Assistenciais;

Programa Brasil Alfabetizado.

Além de programas governamentais, o indivíduo cadastrado nesta base de dados consegue ter acesso a projetos sociais de esferas municipais e estaduais, como os que concedem desconto na conta de energia e os que distribuem cestas básicas, por exemplo.