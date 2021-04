Caetano aproveita viagem na Liberta e meia do Trujillanos, da Venezuela, vira ‘pretensão’ do Galo; Cuca está de olho de mercado

O Atlético-MG estreou na Copa Libertadores somando um ponto no Grupo H. A equipe comandada por Cuca visitou o Deportivo La Guaira na Venezuela e ficou no empate em 1 a 1.









Antes mesmo do ‘vexame’, Cuca já havia pedido paciência em uma de suas últimas coletivas: “Sei que não é o treinador preferido por parte de alguns torcedores, principalmente mais o virtual, mas hoje o torcedor tem que entender que sou eu que estou aqui. E sou eu que vou dar tudo de mim para tirar tudo desse grupo”, pontuou o treinador.

Caetano, enquanto isso, segue trabalhando fora das 4 linhas por novos reforços. Na tarde desta quinta (22), o jornalista Lucas Tanaka informou que o Galo negocia a vinda do meia-atacante Joantony Carmona, de 19 anos, do Trujillanos, também da Venezuela.

Foto: Joantony Carmona/ Twitter



Carmona acumula passagens pelas seleções de base e é considerado uma das principais promessa do país. O atleta venceu a disputa e foi eleito o jogador do ano na Venezuela em 2020. Joantony chegaria na base do Atlético com o intuito de adquirir a porcentagem de clube formador, mas sua utilização no profissional já é planejada.

Números de Carmona pelo Trujillanos:

37 jogos

6 gols