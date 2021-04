Caetano expõe necessidade e sinaliza venda de jogadores: “Existe uma cobrança”

O Atlético-MG vem investindo pesado no futebol desde a temporada passada. O elenco foi muito qualificado e tem toda a capacidade para brigar por grandes títulos, principalmente nas competições de mata-mata, como a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América. No entanto, assim como todo clube brasileiro, existe a necessidade de vender atletas para fazer caixa financeiro.









O diretor-executivo atleticano, Rodrigo Caetano, revelou uma cobrança da alta cúpula do Galão da Massa para gerar receita com vendas de ativos. O Globoesporte.com transmitiu as declarações do dirigente, que explicou o cenário atual e como o clube está trabalhando no mercado de junho, quando reabre a janela de transferências.

“Sobre receita extraordinária, teremos que trabalhar bem na janela do meio do ano. Engana-se quem pensa que, pela ajuda dos 4 R’s, o Atlético vive situação confortável. Às vezes podemos passar a mensagem para o mercado que somos um clube comprador. Equivoca-se quem pensa dessa forma”, disse.

Caetano também ressaltou que não é um trabalho simples e bateu na tecla que a necessidade de vendas é muito grande. Por outro lado, ele lembrou que o Galo não irá abrir mão de ser protagonista nas competições, deixando claro que o time continuará competitivo.

“Existe uma cobrança também, do presidente, dos 4 R’s, que possamos realizar vendas no mercado. (…) Não é um trabalho simples e vamos tentar atingir sim, pois a necessidade de venda de atletas é muito grande. Vamos ver o que a janela irá apresentar no meio do ano, mas sempre pensando a parte esportiva como prioritária. Não iremos abrir mão de ser protagonistas nas competições”, ressaltou.