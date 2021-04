Caetano não banca acerto e Galo pode perder atacante de graça em maio: “Nós iremos até o término deste período”; Cuca está de olho

A derrota do Atlético no clássico contra o Cruzeiro acabou pesando na moral de Cuca, que recebeu diversas críticas da mídia do eixo Rio-SP. O treinador, se levou o modesto Santos até a final da última Copa Libertadores, ainda não convenceu a torcida do Galo.









O último mês foi bem conturbado em BH. Dívidas antigas vieram à tona. Problemas com empresários e contratos de jogadores também causaram uma enorme dor de cabeça. Caetano terá que trabalhar duro para resolver todos os imbróglios extracampo, começando pela situação de Tardelli.

O atacante de 35 anos ficou mais tempo no departamento médico do que propriamente no campo. Tardelli deve retornar e ficar à disposição de Cuca já na fase de grupos da Copa Libertadores. Ele sofreu uma lesão muscular na coxa direita e deve ficar 100% nos próximos dias. Caetano conversou com a reportagem da ‘ESPN Brasil’ e falou sobre a permanência do ídolo do Atlético.

Foto: Pedro Souza/Atlético-MG



“Diego teve uma extensão de vínculo no final de fevereiro por conta do Campeonato Brasileiro. Ele teve uma lesão séria no ano passado, então demos a ele uma oportunidade de tê-lo conosco por mais tempo. Ele está voltando agora de um problema muscular, a gente espera que em plenas condições e aí nós iremos até o término deste período fazer uma avaliação”, pontuou o dirigente, que não parou por aí.

“Até lá (fim do contrato) teremos jogos importantes do Estadual e Libertadores pela frente para tomarmos esta decisão”, finalizou Caetano. O contrato de Diego acaba no fim do mês que vem e o Atlético precisa iniciar a negociação às pressas se quiser manter o artilheiro no elenco em 2021.