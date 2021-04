Café Acadêmico: USP apresenta a 53ª edição do evento para universitários

No estilo “Coffee Break”, o evento Café Acadêmico, promovido pela Agência de Comunicações ECA Jr., propõe um bate papo informal e descontraído. De acordo com a entidade, o intuito é debater temáticas extremamente importantes para a sociedade brasileira.

A edição de 2020, que acontecerá no dia 08 de maio, deverá reforçar o seu caráter social por meio de discussões que trazem à tona as dificuldades e oportunidades no atual cenário social.

Uma das filosofias do evento é retribuir à sociedade parte do que recebemos dela, sendo assim, a 53ª edição doará 50% do valor arrecadado com a venda dos ingressos para ONGs que apoiam questões de inclusão e desigualdade social.

Ou seja, ao garantir o seu lugar no evento, você também vai contribuir para a causa social que o Café Acadêmico procura trazer.

Em virtude à atual situação do Covid-19, a organização do evento adotou um formato inovador, que pela primeira vez poderá reunir comunicadores, artistas e universitários do Brasil inteiro.

Online e ao vivo é a maneira que acontecerá essa edição, para que todos os participantes se sintam seguros e contemplados com a proposta do café mais gostoso dos últimos tempos.

Café acadêmico nas redes sociais

A fim de criar uma experiência completa para os participantes, o Café Acadêmico propôs um ambiente de integração nas redes sociais da ECA Jr., agência que realiza o evento, bem como nas desta edição.

Se você fizer uma visitinha no Facebook e no Instagram do evento, vai se deparar com uma série de sorteios, dinâmicas e campanhas que se estendem até o dia 08 de maio.

Pode preparar aquele cafezinho porque a 53ª edição do evento promete! Você pode acompanhar a abertura das vendas online e todas as atualizações pelo Instagram do Café Acadêmico e no evento do Facebook, não deixe esse café esfriar, hein?

Data: 05/08/2021

Horário: 16h às 18h

Realização: ECA Jr.

Evento Online

Ingressos ainda não disponíveis