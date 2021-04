Caiado acredita que reposição será autorizada

O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que acredita que a reposição do quadro de efetivos da Polícia Militar do estado será autorizada pelo Congresso e Senado (concurso PM GO).

A informação foi repassada durante coletiva de imprensa realizada na última sexta-feira (9/4). De acordo com o representante do estado, a votação do PLC que solicita a reposição já está sendo analisada pelos senadores.

“Não é ampliar, nós queremos pelo menos repor o que já foi perdido nos últimos dois anos. Como a matéria já foi analisada a no Senado, foi analisada na Câmara e voltou ao Senado, eu acredito que nós temos chances reais dela – pedido de reposição na PM – ser autorizada”, afirmou. Veja a fala na íntegra:

Importante destacar que a solicitação para a Polícia Militar (concurso PM GO) prevê o preenchimento de de 2 mil vagas, sendo 1.900 para o cargo de soldado e 100 para o cargo de cadete.

Em relação ao concurso para a Polícia Civil do estado de Goiás (concurso PC GO), Caiado reafirmou a autorização das nomeações dos aprovados no último edital, mas não comentou a autorização para as 418 vagas solicitadas.

A Assembleia Legislativa do estado confirmou a solicitação de novo edital com 418 vagas para a Polícia Civil, sendo 115 vagas para escrivães de polícia; e 303 para agentes de polícia. Veja aqui!

A autorização do edital é considerada urgente, já que de acordo com o delegado Humberto Teófilo, existem 1.562 cargos ociosos dentro da corporação, sendo 181 de escrivão; e 233 de agente.

